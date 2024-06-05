Банк «Тинькофф» сменил название на «Т-банк»

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Банк «Тинькофф» сменил название. Об этом стало известно в среду, 5 июня.

Теперь кредитная организация называется «Т-банк».

— Упрощение имени — логичный шаг и для сотрудников, и для клиентов. Мы давно ввели «Т» в обиход внутри компании, многие сервисы для команды уже давно называем в этой логике (...) Также это органичный способ объединить все наши продукты и сервисы одной буквой, без лишних слов, — объяснили представители компании в Telegram-канале.



Уточняется, что обновление дизайна карт и внешнего вида банкоматов будет происходить постепенно. Все продукты и сервисы банка будут работать в обычном режиме, специально перевыпускать карту не потребуется.

16 февраля основателя и бывшего главу банка Олега Тинькова* внесли в список лиц, выполняющих функции иностранного агента. В Минюсте уточнили, что Тиньков* принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Кроме того, бизнесмен распространял недостоверную информацию о решениях, которые принимало правительство РФ.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.