Крымский РНКБ перейдет под бренд ВТБ

Офисная сеть крымского банка РНКБ перейдет под бренд ВТБ в 2025 году, заявил глава ВТБ Андрей Костин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"За минувшие 10 лет РНКБ прошел путь от локальной "дочки" группы ВТБ до финансовой опоры Крыма и Севастополя. Сегодня банк обслуживает около 2,6 млн жителей Юга России и около 100 тысяч юридических лиц в более чем 200 отделениях. Уже в этом году клиенты РНКБ получат возможность постепенно перейти на наши финансовые продукты, а в следующем году мы рассчитываем завершить интеграцию РНКБ: офисная сеть перейдет под бренд ВТБ", - сказал Костин, слова которого приводит пресс-служба ВТБ.



Основной задачей интеграционного процесса станет гармонизация продуктовой линейки и представление клиенту РНКБ еще более выгодных условий обслуживания, уточняется в сообщении.

"При объединении двух команд ВТБ нацелен максимально сохранить персонал РНКБ, который обладает большим опытом работы на полуострове и материке", - отметили в пресс-службе.



РНКБ - системообразующий банк Республики Крым, один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. В 2023 году банк вошел в группу ВТБ. Ранее Костин заявлял, что бренд РНКБ планируется сохранить.