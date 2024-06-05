Маркетплейсы могут обязать подтверждать качество товаров

Обязательство для маркетплейсов подтверждать качество товаров у Росаккредитации может быть введено в России, изменения планируется внести в закон о защите прав потребителей. Об этом в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник.

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"Уже более полугода длится процесс, который был запущен коллегами из Госдумы. Это изменение в закон о защите прав потребителей, согласно которому, если товар продается на маркетплейсе и подлежит сертификации, он должен соответствовать двум требованиям: онлайн-площадка должна предоставлять место для размещения ссылки, а продавец обязан ее разместить", - сказал он.



Нишевые маркетплейсы увеличили оборот почти на треть

Сейчас участие в эксперименте добровольное, в проекте 20 участников, включая крупнейшие маркетплейсы - Ozon, Wildberries, "Сбермегамаркет", "Яндекс Маркет", а также такие компании, как Metro, "Леруа Мерлен" и "Магнит", рассказал Скрыпник.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.