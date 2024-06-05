Wildberries изучает выход в Оман и Турцию

Гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что онлайн-ретейлер изучает начало работы в Омане и Турции, кроме того, в будущем компания может рассмотреть выход в страны Латинской Америки и Африки. Об этом сообщает ТАСС.

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Бакальчук подчеркнула, что в приоритете для компании на 2024 год с точки зарубежных рынков — Китай, страны Персидского залива и СНГ. В будущем будут рассматриваться государства Латинской Америки, возможно, Африка.

Она указала, что у России есть интерес к сотрудничеству со странами этих регионов.

До этого стало известно, что бывший топ-менеджер «Магнита» Ольга Наумова в скором времени займет должность исполнительного директора в Wildberries.

Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук выразила уверенность в том, что опыт Наумовой в розничной торговле на федеральном и региональном уровнях поможет сделать платформу Wildberries еще более удобной и функциональной для пользователей, а также способствует увеличению прибыли компании.

Также маркетплейс Wildberries упростил работу продавцов с платформой по требованию Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Ранее в Челябинске в жилом доме сгорел пункт выдачи Wildberries.