Активы украинского владельца бренда «Хортица» обратили в доход России

Ленинский суд Курска удовлетворил требования Генеральной прокуратуры и запретил «в связи с осуществлением экстремистской деятельности» работу в России объединения, в которое входили крупные производители алкоголя, пишет РБК.

По данным портала, участниками объединения названы украинский предприниматель Евгений Черняк* (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), основатель алкогольного холдинга Global Spirits (водка «Хортиця»), а также бизнесмены Иван Курбаков, Андрей Лазутин и Александр Беспалов* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

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Журналисты отметили, что из юридических лиц ответчиками проходили «Русский Север», «Стандарт качества», «Родник и К», «Брэнд Груп Корпорейшн Лимитед». Заинтересованными лицами по делу были указаны «Феодосийский завод коньяков и вин», «Крымский винный дом», «Традиции успеха» и «Новый уровень».

По итогам судебных слушаний, 100% акций заводов «Русский север», «Стандарт качества» и «Родник и К» обращены в собственность Российской Федерации.

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.