Apple опустилась на третье место в рейтинге самых дорогих компаний в мире

Акции Nvidia взлетели на 5%, до $1224,40 за штуку, что позволило компании стать второй в мире по капитализации после Microsoft, обогнав при этом Apple. Это произошло благодаря непрерывному росту цены на акции, вызванному высоким спросом со стороны инвесторов, заинтересованных в технологиях генеративного ИИ. Об этом сообщает CNBC.

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За последние пять лет стоимость акций Nvidia выросла более чем на 3224%, а в мае компания объявила о своем рекордном финансовом результате за первый квартал. Выручка составила $26 млрд, что более чем в три раза выше показателя годовой давности. Прогнозируется, что выручка во втором квартале достигнет $28 млрд.

Стремительный рост стоимости активов Nvidia связан с потребностью технологической отрасли в графических процессорах, необходимых для разработки и развертывания больших моделей ИИ. Компании, такие как Google, Microsoft, Meta (признана в России экстремистской и запрещена), Amazon и OpenAI, тратят миллиарды долларов на покупку GPU Nvidia.

Бум в сфере генеративного ИИ, вызванный популярностью ChatGPT, только усилил этот спрос. Как следствие, инвесторы продолжают активно покупать акции Nvidia, одного из лидеров рынка чипов и технологий ИИ.