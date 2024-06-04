В Петербурге в преддверии ПМЭФ огласили итоги Всероссийского рейтинга TOP COMM

Официальные итоги XI Всероссийского рейтинга директоров и департаментов корпоративных коммуникаций и корпоративных отношений TOP COMM огласили в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на пресс-конференции в ТАСС.

Как рассказала корреспонденту ТАСС после церемонии оглашения член наблюдательного совета Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) Екатерина Коляда, рейтинг будет полезен для участников форума и поможет развитию их деловой коммуникации.

"Я довольна проделанной работой и прежде всего тем, что есть столько людей, которым эта тема интересна и важна. Конечно, рейтинг не потеряет в актуальности даже если с нами останутся всего 10 человек, здесь главное качество, а не количество, но такое внимание приятно. Для участников ПМЭФ это тоже будет полезно - все в курсе, что вот уже 10 лет наш рейтинг вручается в Петербурге (только первый вручался в Москве) специально для того, чтобы знакомить между собой это сообщество - это долгая работа. Тем не менее, все коммуникационщики, участвующие в ПМЭФ, знают про рейтинг, следят за ним", - считает Коляда.



Рейтинг "ТОР-СОММ 2024" лучших директоров и департаментов по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям в России возглавила в этом году директор по связям с общественностью Международного аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова. Второе место заняла заместитель генерального директора по коммуникациям Особая экономическая зона "Технополис Москва" Татьяна Семенова, а третье - старший директор по связям с общественностью и социальным проектам LG Electronics Татьяна Шахнес.

В Топ-20 руководителей, отмеченных "За самую эффективную работу в области внутренних коммуникаций корпорации в России", вошли директор по стратегическим коммуникациям и корпоративной социальной ответственности Школа управления Сколково Ксения Трифонова, заместитель генерального директора по коммуникациям Особая экономическая зона "Технополис Москва" Татьяна Семенова и руководитель функции внутренних коммуникаций и корпоративной культуры Сибур Мария Смыслова соответственно.

Также в рейтинге учитываются и данные по компаниям за истекший год. Например, в пятерку лучших компаний 11-го рейтинга TOP COMM попали: LG Electronics, Совкомбанк, Международный аэропорт Шереметьево, Сбербанк и золотодобывающая компания "Полюс". С полным списком результатов рейтинга ТОП-СОММ можно ознакомиться на сайте организации.

О рейтинге

TOP-COMM (Всероссийский рейтинг директоров и департаментов по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям) - профессиональный рейтинг, организованный по инициативе АКМР, главной целью которого является выявление и публичное признание лучших профессионалов отрасли; определение лучших по совокупности оцениваемых факторов организаций в сфере корпоративных коммуникаций и корпоративных отношений.