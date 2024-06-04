Банки РФ не смогут получить налоговый вычет

Российские банки не смогут претендовать на федеральный инвестиционный вычет по налогу на прибыль. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на соответствующие нормы во внесенном правительством в Госдуму законопроекте.

Отмечается, что федеральный инвестиционный вычет по налогу на прибыль также не смогут получить работающие в РФ иностранные организации, компании-участники соглашений по защите и поощрении капиталовложений, производители алкогольной и никотиносодержащей продукции, кредитные организации.

Кроме того документ предполагает повышение налога на прибыль организаций с нынешних 20% до 25%. Эти средства пойдут в федеральный бюджет.