Эксперт объяснил, почему Starbucks хочет вернуть бренды в Россию

Американская Starbucks Corporation приняла решение о подаче в Роспатент нескольких заявок на регистрацию товарных знаков. Она это сделала для того, чтобы оградить себя от исков о прекращении старых в связи с неиспользованием, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего юрисконсульта практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР, эксперта Moscow Digital School Спартака Хулхачиева.

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Напомним, что Starbucks Corporation ранее приостановила работу в РФ и продала в стране торговые точки. Согласно базе Роспатента, Starbucks Corporation в конце мая подала заявки на регистрацию товарных знаков по Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) для услуг ресторанов и кафе, кофе моментального приготовления, приготовления напитков и пищи для употребления на месте, администрирования программы лояльности и других.

Уточняется, что речь идет о восьми заявках на регистрацию товарных знаков, в их числе «Старбакс кофе», Starbucks Coffee, Starbucks, Frappuccino и другие.

Ранее сообщалось, что в скором времени российская сеть кофеен Star coffee, возможно, выйдет на рынок стран ближнего зарубежья. Речь идет об Иордании и Ираке, заявил представитель сети Эрнесто Гонсалес.