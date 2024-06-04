В СДЭК опровергли утечку персональных данных

Утечка личных данных клиентов логистического оператора СДЭК во время технического сбоя не произошло. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

© РИА Новости

При этом в фирме отметили, что сбой был обусловлен внешним воздействием. Кибератака произошла в конце мая. Отправка и выдача посылок оказались недоступны. Сообщалось о нарушении работы сайта и приложения оператора экспресс-доставки. Ответственность за сбой работы курьерской службы взяла на себя хакерская группа Head Mare. Работа большинства клиентских сервисов была восстановлена лишь к понедельнику. Во вторник компания отметила, что для внутреннего расследования привлекли экспертов компаний BI.ZONE, «Инфосистемы Джет» и других организаций.

«На данный момент у нас нет оснований полагать, что произошла утечка персональных данных», - указали в фирме.

Как сообщил ранее РБК со ссылкой на экспертов, ущерб от сбоя сервисов СДЭК может составить от 300 млн до 1 млрд рублей. Они добавили, что при расчете не учитывали возможные требования о компенсации убытков от пользователей.