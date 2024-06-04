Ростехнадзор остановил работы на руднике «АЛРОСА» в Якутии

Ленское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выявило нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации подземного рудника «Удачный». Работа двух буровых установок остановлена на 90 суток.

Как сообщает пресс-служба ведомства, были установлены следующие нарушения:

— в буровом штреке №14 на горизонте -390 метров происходило наращивание и разбор буровой колонны диаметром 114 мм с нарушением руководства по эксплуатации, ниже верхней точки вращателя буровой колонны;

— в буровом штреке №14 на горизонте -390 метров и буровом штреке №2 на горизонте -465 метров эксплуатировались буровые установки без оборудованных площадок с защитными перилами с правой стороны.

Эти нарушения представляют непосредственную угрозу для жизни и здоровья людей. В связи с этим юридическое лицо привлечено к административной ответственности по части 3 статьи 9.1 КоАП РФ в виде приостановления эксплуатации буровых установок на 90 суток.

Ранее, в феврале 2024 года, Ленское управление Ростехнадзора уже приостанавливало на 90 суток работы по проходке горных выработок рудника на Удачном. Тогда было установлено, что вентиляторы, проветривающие выработку, не были оснащены необходимыми датчиками скорости воздуха, не обеспечивался автоматический контроль и управление с пульта горного диспетчера, что препятствовало оперативному контролю проветривания выработок в газовой среде.

В конце ноября 2023 года на руднике произошел выброс метана, что привело к гибели трех человек и травмированию еще двух.

Подземный рудник Удачный, крупнейший в АК «АЛРОСА», был введен в эксплуатацию в 2014 году и имеет проектную мощность 4 млн тонн руды в год. «Алроса» — мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. В 2023 году компания добыла 34,6 млн карат алмазов, что на 2,8% меньше по сравнению с предыдущим годом.