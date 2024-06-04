Американская сеть кофеен Starbucks, ранее приостановившая работу в России, подала заявки на регистрацию нескольких товарных знаков в стране. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на данные Роспатента.

Компания планирует зарегистрировать бренды «Старбакс кофе», frappuccino, Starbucks, Starbucks coffee и другие согласно Международной классификации товаров и услуг.

В марте 2022 года Starbucks покинула российский рынок на фоне западных санкций. Сеть передала управление заведениями в России новым операторам — рэперу Тимати и ресторатору Антону Пинскому. Сумма сделки составила около 500 млн рублей. После этого кофейни сменили название на Stars Coffee.

Прошлым летом стало известно, сколько Тимати заработал на сети кофеен за год владения.