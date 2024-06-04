Ozon меняет правила оплаты товаров для бизнеса

Ozon предупредил юридические лица, что с 1 июля способ оплаты товаров по счету «будет доступен только при наличии расчетного счета в Ozon Банке для бизнеса». Маркетплейс утверждает, что, имея такой счет, оплатить заказы можно будет выгоднее и быстрее.

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Однако, если закупки незначительные или нечастые, разница в цене не особо важна, поэтому многие предприниматели не хотят заводить счет специально для маркетплейса. Продолжает Александр из Уфы. Компания «Капман», в которой он работает, производит спецодежду и пользуется маркетплейсом для закупки техники, канцтоваров и другого оборудования для офиса:

— Я один из сотрудников и периодически веду закупки, в том числе на Ozon. Довольно много мелочи мы заказываем именно там, ее нам неудобно покупать где-то еще. Кстати, из крупных покупок Ozon — это ноутбуки, у них [большой] выбор ноутбуков по вменяемой цене относительно официальных ретейлеров.

— Как взаимодействовали, как платили, что теперь?

— Мы формировали заказ, получали автоматически счет на сайте Ozon, мы его просто скачивали, дальше я его передавал в бухгалтерию.

— А платили с расчетного счета Сбербанка?

— Да, обычно со Сбербанка. Пришло сообщение, на главной странице у них, что 1 июля ограничивают варианты оплаты товаров на маркетплейсе и способ оплаты по счету будет доступен только при наличии расчетного счета в Ozon Банке для бизнеса. Но проблема в том, что мое начальство против того, чтобы плодить бесконечное количество счетов в бесконечном количестве банков, нам это просто неудобно и не нравится. В таком случае мы просто прекратим пользоваться Ozon и уйдем к конкурентам. Но у Ozon, мне кажется, самый большой выбор товаров, в том числе для юрлиц.

Business FM отправила запрос в Ozon, и ответ маркетплейса отличается от информации в личном кабинете компаний. В пресс-службе Ozon сообщили, что оплата через расчетный счет Ozon Банка не единственный возможный вариант. Платить можно также личной или бизнес-картой, которая привязана к расчетному счету в другом банке. Вот только время оплаты товара сильно отличается: по счету с Ozon Банка это занимает несколько минут, а на оплату заказов с расчетных счетов других банков уходит до двух дней.

Ограничение на оплату товаров удобным способом может оказаться злоупотреблением маркетплейса, если он создает клиентам своего банка преимущества при оплате заказов. Так ли это, разберутся антимонопольные органы, отмечает руководитель практики антимонопольного права юридической фирмы «ЮСТ» Дмитрий Серегин:

— Если эту ситуацию рассматривать с точки зрения применения антимонопольного законодательства, нужно прежде всего понимать: Ozon может считаться субъектом, который занимает доминирующее положение? Если да, тогда мы эту ситуацию можем рассматривать через призму злоупотребления доминирующим положением. Будет иметь существенное значение, насколько такие ограничения являются экономически обоснованными, то есть если действительно в силу объективных причин платежи со сторонних банков проходят дольше и это не вызвано исключительно усмотрением самого Ozon, наверное, здесь можно признать, что такая ситуация вполне обоснованна. Таким образом Ozon предоставляет своим клиентам преференции для того, чтобы обеспечить быстрое прохождение платежа. Если окажется, что задержки с приемом платежей от сторонних банков вызваны исключительно действиями самого Ozon, тогда мы можем рассматривать это как злоупотребление доминирующим положением: один субъект пытается продвинуть свой продукт на рынке за счет создания дискриминации для пользования другими продуктами.

— С юрлицами работают Ozon, «Яндекс Маркет» и «Мегамаркет».

— Если окажется, что Ozon является субъектом, который занимает доминирующее положение, и он искусственно создал ситуацию, когда платежи сторонних банков проходят дольше, чем платежи со счета собственного банка, тогда заинтересованные лица могут обратиться в антимонопольный орган и пожаловаться на злоупотребление доминирующим положением.

Крупных маркетплейсов, которые принимают платежи от юридических лиц, не так много: Ozon, «Яндекс Маркет» и «Сбермегамаркет». На других площадках такой практики нет, отмечает генеральный директор консалтинговой компании GoOmni Ефим Алдухов:

— Честно говоря, такая практика абсолютно ненормальная. Я думаю, что за этим последуют обращения в ФАС и прочие инстанции для проверки подобного явления. Исходя из той практики, которая сложилась на рынке, любой человек может оплачивать любым доступным на любой площадке способом. Ограничения по оплате являются крайне противоречащими здравому смыслу и юридической практике.

— Вы слышали о таких ограничениях на других площадках?

— Нет, на других площадках таких ограничений нет. Надо отметить, что далеко не все площадки принимают платежи от юрлиц. Работа с юрлицами есть только у «Яндекса», если я правильно помню, у «Сбермегамаркета» и у Ozon.

— Предприниматели будут уходить на другие площадки?

— Я думаю, многие уйдут на другие площадки, потому что цены на товары на всех площадках примерно одинаковые, а значимого мотива для того, чтобы открывать дополнительно еще один расчетный счет и усложнять себе операции, переводить деньги с основного расчетного счета в другой банк, нет.

Если нововведение заработает, Ozon рискует потерять достаточно много заказов, которые сейчас делают корпоративные клиенты. Кроме того, пострадают селлеры, чьи товары компании закупают.