Стало известно, будет ли UniCredit уходить с российского рынка

Уход итальянского UniCredit из России при нынешних условиях крайне маловероятен. Об этом глава итальянского банка UniCredit Андреа Орчел заявил в интервью Financial Times.

© Газета.Ru

Банк вынужден лавировать в «серой зоне», соблюдая политические требования обеих сторон и избегая санкций, пишет издание.

UniCredit сократил присутствие в РФ, но не желает распродавать активы за бесценок.

«Покинуть Россию чрезвычайно сложно, нужно вписаться в постоянно сужающуюся серую зону, где соблюдаешь чужую политическую волю и обходишь санкции», — пояснил Орчел.



UniCredit с 2022 года безуспешно ищет покупателя на российский бизнес. Сначала банк рассчитывал сохранить возможность вернуться при нормализации ситуации. Интерес был у компаний из России, Турции, Индии и Китая, но подходящий вариант не найден.

До этого стало известно, что банки из ЕС отказываются полностью уходить из России из-за высокой прибыли.