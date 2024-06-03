Maersk отметила значительную загруженностью портов в Азии

Датский судоходный гигант Maersk столкнулся с серьезными заторами в портах Средиземноморья и Азии, что привело к существенным задержкам в расписании движения судов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.

«В результате заторов компания вынуждена пропустить два западных рейса из Китая и Южной Кореи, запланированных на начало июля», — говорится в сообщении Maersk.

В результате перегруженности компания пропустит два рейса в западном направлении из Китая и Южной Кореи, которые планировалось отправить в начале июля, пишет издание.

В конце мая стало известно, что Maersk запустила первый глубоководный контейнерный сервис в Украине. Сотрудничая с Iteris, судно соединяет порт Черноморск с Констанцей. Ожидается удвоение объемов и участие новых линий.

Ранее Maersk предупредила о серьезных сбоях в контейнерных перевозках.