В РПЦ захотели запретить бренды с религиозной символикой

В России выступили за введение запрета на регистрацию товарных знаков с религиозной символикой или семантикой. С соответствующей инициативой выступила Русская православная церковь (РПЦ) и Роспатент, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на руководителя правового управления Московской патриархии игуменью Ксению (Чернегу).

© РИА Новости

Как отмечается, законопроект об указанном запрете уже подготовлен. Игуменья отметила, что использование обозначений с религиозной символикой в качестве товарных знаков может оскорбить чувства верующих. Следовательно, как указала она, в России следует принять поправки к Гражданскому кодексу.

Игуменья рассказала, какие товарные знаки кажутся ей аморальными. Так, среди них - «Душа монаха» и «Исповедь грешницы» (выпускают под данными марками вина), «Saint George» (сигареты), «Кроткая монашка» (средства гигиены), «Батюшка онлайн» (проект по православному онлайн-консультированию в интернете).

Ранее председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов счел опасной для российских семей инициативу федеральной программы по борьбе с домашним насилием.