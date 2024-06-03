Выросли штрафы за плохое качество коммунальных услуг
Штрафы для коммунальных организаций за некачественные услуги резко увеличились. Закон об этом публикует "Российская газета".
До сих пор должностным лицам за такие нарушения грозил штраф в 500-1000 руб., организациям - в 5-10 тыс. руб. Причем размеры штрафов не менялись 17 лет. Теперь же санкции будут значительно жестче. Должностным лицам будет грозить штраф в 5-10 тыс. руб., организациям - в 30-50 тыс. руб. Еще больше будут штрафы за повторные нарушения - в 10-30 тыс. руб. для должностных лиц и в 50-100 тыс. руб. для юрлиц. Предприниматели без образования юрлица за такие нарушения будут нести ответственность как юрлица. Это должно повысить качество коммунальных услуг и способствовать защите прав потребителя.
Основные нарушители по этой статье КоАП - именно ресурсоснабжающие организации (РСО), и доля их нарушений с каждым годом растет. Кроме того, невысокие штрафы позволяют РСО использовать непредоставление или некачественное предоставление коммунальных услуг как инструмент взыскания задолженностей. Они отключают коммунальные услуги за долги управляющей компании (при этом у жителей может и не быть задолженности), поскольку штраф за это незначительный.
С учетом событий в конце прошлого и начале этого года, когда были крупные аварии на объектах ЖКХ, повышение штрафов для РСО - логичное решение, говорит председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. "Оно является логичным в цепочке усиления ответственности для недобросовестных ресурсоснабжающих организаций. И в целом это одно из решений в цепочке инициатив, направленных на установление жесткой и конкретной ответственности за качество жилищно-коммунальных услуг. До изменений в КоАП штрафы за плохое качество услуг были просто мизерными.
Можно было заплатить 1 тыс. руб., если речь о должностном лице, или 10 тыс. руб., если речь о юрлице, и продолжить нарушать условия поставки ресурсов. Не говоря уже о том, что кроме нарушений формальных снижается и качество ресурсов - ржавая вода, еле теплые батареи, низкое напряжение в сети", - говорит Пахомов. Законом предусмотрено, подчеркивает он, что санкции за первое нарушение будут более-менее щадящими.
"Но если после первых штрафов у кого-то желание работать так и не появится, наказание увеличится", - отмечает Пахомов.