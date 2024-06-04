Банки повышают проценты по вкладам и накопительным счетам

В конце мая крупные банки стали массово менять условия по своим продуктам. Но важны детали. Некоторые банки дают максимальный процент только в первые два-три месяца использования продукта. Например, в «Сбере» повышенная ставка по накопительному счету 16% действует только первые три месяца, дальше — уже 10%. Также ставка может расти, если вы открываете счет или вклад впервые или если получаете в этом банке зарплату или пенсию. Эта система работает в ВТБ и Росбанке, где нужно тратить минимум 10 тысяч рублей в месяц, чтобы процент по счету рос.

В случае со вкладом значение иметь будет срок, на который его открывают, и сумма внесенных средств. У того же «Сбера» 18% только для вкладов на полгода. К тому же проценты прибавятся, если вы пользуетесь платными опциями от банка — сервисами и подписками. Все условия можно выставить в калькуляторах на сайтах банков или в онлайн-приложении.

Скорее всего, банки уже сейчас закладывают в свои продукты возможное повышение ключевой ставки, считает главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич:

Богдан Зварич, главный аналитик «Банки.ру»: «Есть предположение, что переход Центробанка к смягчению денежно-кредитной политики может произойти только в следующем году, учитывая те данные, которые в последнее время приходят по экономике, по инфляции, инфляционным ожиданиям и кредитованию. Часть аналитиков, например, даже ожидает, что на ближайшем заседании ставка может быть поднята на 100 базисных пунктов до 17%. В связи с этим банки пересматривают, подстраивают линейки вкладов под новые реалии. В основном мы видим повышение ставок по краткосрочным вкладам. Наверное, стоит выделить трех- и шестимесячные вклады, где сейчас наиболее привлекательные условия среди депозитов, и спрос, по нашей статистике, также сосредоточен на вкладах до полугода».

В мае значительно выросли лимиты для перевода по СБП самому себе из разных банков. Теперь можно без процентов переводить до 30 млн рублей в месяц. И это стало серьезным стимулом для банков конкурировать за клиентов, отмечают эксперты. Но вряд ли один и тот же банк будет долго удерживать высокую ставку, рассуждает менеджер продукта «Вклады» на сервисе «Сравни» Илья Васильков:

Илья Васильков, менеджер продукта «Вклады» на сервисе «Сравни»: «Есть банки, которые увеличивают основную ставку для новых клиентов до 17%, для текущих клиентов до 17%. Если быть клиентом банка, особенно крупного банка, из топа по объему накоплений, есть еще увеличение ставки по вкладам, это еще дополнительные премиальные — Pro, Premium, подписки на различные дополнительные продукты, которые позволяют увеличить ставку на краткосрочные вклады до 18%. При сохранении ключевой ставки в районе 16% все равно игра банков по ставкам в продуктах будет иметь некую волатильность: в какой-то квартал ставка повысится — клиенты придут в банк, и этого банку станет достаточно, в следующий квартал банк снизит эту ставку, но при этом появится другой банк, который займет это место. Такая вариативность на рынке будет».

Накопительный счет, в отличие от вклада, не гарантирует постоянный процент ставки. Банк в любой момент может изменить ее без вашего согласия. А вот в случае со вкладом так уже не получится — все условия по нему прописаны изначально и меняться не могут.