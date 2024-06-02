Глава GIM Unimpresa заявил, что много итальянских компаний уже обрусели

Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини заявил, что много итальянских компаний, которые по-прежнему работают в России, уже обрусели, они настолько адаптировались в стране, что никогда из нее не уйдут. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что на 150 итальянских предприятиях, входящих в ассоциацию и работающих в России, трудятся порядка 80 тысяч граждан РФ. По словам Торрембини, большинство из компаний заняты в сфере продуктов питания, стройматериалов, комплектующих для промышленности.

Президент ассоциации добавил, что компании не планируют уходить с российского рынка, ведь они хорошо работают, выпускают качественную продукцию и получают прибыль.

До этого глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо заявил, что палата приостановила работу системы, которая позволяла покупать итальянские товары за рубли.

Он пояснил, что решение было принято после обращения комитета по финансовой безопасности Италии. Комитет выразил опасения в связи с тем, что механизм позволяет обходить санкции в отношении РФ.