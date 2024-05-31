В "Норникеле" прокомментировали новые санкции на цветные металлы из РФ

Введенные в апреле 2024 года санкции США и Великобритании на импорт российской меди, никеля и алюминия не оказали серьезного влияния на продажи "Норникеля", поскольку компания всегда предпочитала продавать металлы напрямую конечному потребителю. Об этом сообщил в ходе прямого эфира на YouTube-канале "Норникеля" директор департамента по работе с инвестиционным сообществом "Норникеля" Михаил Боровиков.

"Мы традиционно никогда на биржу не поставляли металл. 99% продаж мы старались продавать конечному, именно промышленному, потребителю. Да, немного продавали трейдерам, немного продавали дистрибьюторам, но в целом мы старались на биржу не поставлять. Скорее, на биржу металл шел от других поставщиков либо наш металл, который кто-то из потребителей не потратил и поставил, чтобы не нести оборотные убытки. То, что биржа для нас закрыла, с точки зрения наших продаж, это особого влияния на нас не оказало", - сказал он.

По словам руководителя направления исследований товарных рынков "Норникеля" Петра Варюшина, компания сохранила регистрацию своего металла на международных биржах для никеля и меди, который произведен на предприятии "Норникеля" в Финляндии. Он добавил, что запасы цветных металлов на Лондонской бирже металлов (LME) в основном сформированы за счет металла российского производства, и это ограничило возможности для клиентов биржи приобретать металл с рынка, что привело к волатильности котировок.

12 апреля Великобритания и США расширили в отношении России в сфере торговли металлами санкции, которые предполагают, что LME и Чикагская товарная биржа больше не смогут пополнять запасы алюминия, меди и никеля на своих складах за счет поставок сырья российского происхождения. В совместном заявлении Лондона и Вашингтона отмечалось, что вводимые ограничения не касаются имеющихся запасов российских металлов на складах обеих бирж, с которыми по-прежнему можно будет осуществлять торговые операции, однако обе площадки больше не смогут приобретать российскую медь, алюминий и никель.

Представитель "Норникеля" тогда сообщал, что новые санкции на российские металлы усугубят ценовую неустойчивость на рынке, повысят неопределенность в цепочке поставок и спровоцируют рост конечной цены для потребителей.