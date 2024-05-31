Работающие в России европейские компании спрогнозировали рост прибыли

Большинство европейских компаний, работающих на российском рынке, ожидают постепенного улучшения своих экономических показателей в ближайшее время. Об этом со ссылкой на исследование Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) «Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России» пишет РИА Новости.

© Lenta.ru

Более половины таких фирм (53 процента) прогнозирует рост оборота в ближайшие три года, а 42 процента компаний в тот же период ожидают роста прибыли. При этом доля пессимистически настроенных организаций существенно сократилась — прогнозируют падение оборота и прибыли только 19 и 25 процентов соотвественно (29 и 28 процентов в 2023 году).

В документе также отмечается, что Индекс делового климата АЕБ продолжил расти, достигнув в 2024 году 127 пунктов и войдя в зону позитивных ожиданий. Для сравнения, в 2022 году его значения опускалось до рекордно низкого показателя в 80 пунктов.

Генеральный директор АЕБ Тадзио Шиллинг назвал рост индекса ожидаемым на фоне стабильных макроэкономических показателей. «Результаты также отражают тот факт, что компании-члены АЕБ продолжают демонстрировать высокую степень адаптивности и готовности к восприятию перемен», — сказал он. При этом глава ассоциации добавил, что санкции и другие ограничения продолжают влиять на работу европейских фирм в РФ.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел (МИД) России Дмитрий Биричевский исключил национализацию активов покинувших РФ западных компаний. Он заявил, что речь идет именно о временном управлении, и вводимые властями меры не меняют собственника организаций. Дипломат подчеркнул, что РФ готова оказать необходимую помощь оставшимся на российском рынке компаниям при условии соблюдения ими законодательства.