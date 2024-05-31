Посылки можно вновь отслеживать на официальном сайте СДЭК после масштабного сбоя, для этого необходимо ввести в специальное поле номер почтового отправления. Об этом заявили в пресс-службе компании-перевозчика.

Ранее в работе СДЭК произошел технический сбой. Он коснулся отправки и выдачи посылок, а также сайта и приложения оператора экспресс-доставки. Ответственность за кибератаку на СДЭК взяла на себя хакерская группировка Head Mare. 29 мая в компании сообщили о возобновлении выдачи посылок, для их получения необходим паспорт.

Сегодня в СДЭК отметили, что можно вновь отслеживать статус отправлений на сайте. На данный момент доступна информация за два месяца.

«Мы все еще подгружаем данные в систему. Возможны задержки в отображении новых посылок и изменении их статусов. Если вы не нашли свою посылку, попробуйте, пожалуйста, позднее. В целях сохранения ваших данных, используйте сервис отслеживания только на сайте cdek.ru», - отмечается в сообщении в Telegram-канале компании.

Ранее в СДЭК подчеркнули, что специалисты компании стараются максимально быстро восстановить стабильную работу всех функций.