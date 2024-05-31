Компания «Белая дача» готовится к выпуску российского просекко

Компания «Белая дача» приступила к реализации винодельческого проекта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на агрохолдинг.

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В частности, фирма высадит 165 га виноградников в Новороссийском районе Краснодарского края. Там несколько лет назад компания выкупила у винного дома «Абрау-Дюрсо» около 850 га.

На территории будут выращивать сорта «шардоне», «рислинг», «алиготе», группа «пино», «каберне», «сира» и «глера».

Проект также предполагает строительство винзавода, а также создание «объектов винного туризма» и фирменного магазина. Суммарный объем инвестиций в «Белой даче» составит 3,3 млрд руб. Винодельня займется выпуском около 2 млн бутылок вина в год, первый розлив будет осуществлен в 2028 году.

Ранее президент Х5 Group Екатерина Лобачева заявила РБК, что в России исчезает импортное вино стоимостью до 500 рублей. Как уточнила собеседница, ситуация касается, в частности, европейской продукции.