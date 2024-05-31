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В России может появиться акциз на электроэнергию для майнинга

Правительство РФ прорабатывает вопрос введения акциза на электроэнергию для майнинга. Этот подход предполагает, что компании будут платить сбор в зависимости от расхода электричества на добычу криптовалют. Об этом «Известиям» рассказал замдиректора департамента финансовой политики Минфина Осман Кабалоев.

Власти РФ обсуждают введение акциза на электроэнергию для майнинга
© РИА Новости

Участники рынка остались недовольны таким предложением. При росте стоимости монет на бирже бюджет будет недополучать прибыль, а при так называемой криптозиме майнеры рискуют обанкротиться, отмечают эксперты.

Также обсуждается другой вариант — введение общего налогового режима, в частности речь идет о налоге на прибыль по итогам года.

Все решения о налогообложении майнинга будут приниматься после одобрения законодательных изменений по регулированию криптовалют в России, подчеркнул Кабалоев. По его словам, нормы могут одобрить уже в ближайшие два месяца.

До этого сообщалось, что российский бизнес все чаще использует криптовалюту для расчетов с другими странами. Так, некоторые компании уже проводят сделки с КНР в Tether.

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Правительство РФ