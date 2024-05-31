Добытчики минтая пожаловались на чрезмерную закредитованность

Объем кредитов, которые в настоящее время обслуживают предприятия по добыче и переработке минтая на Дальнем Востоке, значительно превышает годовую выручку отрасли. Эта ситуация усугубляется ростом затрат и снижением прибыли.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на президента ассоциации добытчиков минтая Алексея Буглака, отрасль одновременно осуществляет крупную инвестиционную программу. На Дальнем Востоке в рамках программы инвестиционных квот уже построено семь крупных заводов по переработке минтая и сельди, а в следующем этапе планируется возведение еще девяти. Общий объем инвестиций в береговые проекты оценивается в 46 млрд рублей. Также идет строительство нового флота. Большинство этих проектов финансируется за счет кредитов, которые необходимо обслуживать. В настоящее время кредитная задолженность и проценты на ее обслуживание в рыбной отрасли в несколько раз превышают совокупную годовую выручку.

Алексей Буглак добавил, что уже эксплуатируются три крупнотоннажных судна, построенные по программе инвестиционных квот, и планируется построить еще 18. Предприятия также обновляют мощности вне рамок государственных программ поддержки: с 2020 года построено три крупнотоннажных судна, и идет модернизация существующего флота. Однако ситуация с судами отличается от заводов: строительство производства на берегу позволяет инвесторам быстрее получить квоты и начать возвращать вложенные средства, а окупить инвестиции в суда можно только после завершения их строительства. Весь этот период инвесторы несут нагрузку по обслуживанию кредитов и банковских гарантий, что особенно тяжело на фоне снижения прибыли.

Буглак отметил также, что из-за несовершенства законодательства многие участники первого этапа программы инвестиционных квот столкнулись с штрафами за невыполнение объема производства продукции. По его словам, регуляторы понимают эту проблему и работают над уточнением подзаконной базы программы инвестиционных квот. Ассоциация принимает активное участие в этом процессе.

По оценкам ассоциации, за 2023 год суммарная прибыль предприятий минтайного сектора сократилась на 28% по сравнению с 2022 годом. Рентабельность сектора упала до 8%, хотя несколько лет назад она достигала 28%. Такое падение обусловлено значительным снижением экспортных цен на все виды минтайной продукции, по отдельным позициям цены достигли исторического минимума.