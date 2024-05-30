Илон Маск начал работать на Трампа

Бизнесмен Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla, стал консультантом 45-го президента США Дональда Трампа по вопросам криптовалют, пишут обозреватели Нэнси Кук, Тед Манн и Эдвард Ладлоу в статье для Bloomberg.

По данным авторов статьи, два миллиардера активно обсуждают вопросы, связанные с криптовалютами. Это обусловлено тем, что кандидат в президенты в своей предвыборной кампании сделал ставку на криптовалюты.

Кроме того, в беседах Трамп затронул тему дальнейшего сотрудничества: он хочет пригласить Маска на должность штатного консультанта по криптовалютам в том случае, если победит на выборах и снова станет президентом США.

В предвыборном штабе Трампа думают о том, чтобы пригласить Маска выступить на съезде Республиканской партии. Вместе с тем, активисты пока не приняли окончательное решение по этому вопросу, отметили обозреватели.

Маск также обсудил с соратниками кандидата в президенты электромобили и космическую программу, констатировали журналисты.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп может пригласить Илона Маска на должность консультанта по вопросам, связанным с безопасностью границ и экономикой.