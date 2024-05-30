Крупнейшему производителю самолетов разрешили не соблюдать санкции против России

Французская Airbus добилась возможности покупать российский титан благодаря вмешательству президента Эммануэля Макрона. Детали разрешения крупнейшему производителю самолетов не соблюдать введенные санкции против России сообщает Reuters. Lenta.ru

Отмечается, что Макрон лично вмешался, чтобы убедить премьер-министра Канады Джастина Трюдо освободить Airbus и другие аэрокосмические компании от санкций в отношении российского титана. News.ru

Ранее стало известно, что Канада дала компании Airbus возможность использовать титан на территории страны, где сейчас частично собираются Airbus A220. RT на русском