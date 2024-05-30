В России объяснили, почему компании не переходят на отечественный софт

Российские компании продолжают пользоваться зарубежным программным обеспечением, потому что переход на отечественное требует значительных усилий и времени. Об этом сообщил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, передает Pravda.Ru.

© Pexels

Кроме того, по его словам, российские аналоги не всегда могут закрыть потребности компании, а их приобретение — грозит дополнительными затратами для бизнеса.

«То есть это напряжение всех сил, ресурсов предприятий — и финансовых, и человеческих. И это не просто. Это не на персональном компьютере одну программу на другую заменить», — сказал специалист.

Мариничев подчеркнул, что российские и зарубежные продукты отличаются друг от друга, поэтому «бесшовная интеграция» нового программного обеспечения будет невозможна.

28 мая министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что Минцифры обсуждает введение платы для российских компаний за использование зарубежного программного обеспечения. По словам министра, российские предприниматели научились жить в условиях ограничений и обновлять зарубежный софт.