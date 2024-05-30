«Роснано» возложило надежду на правительство из-за риска банкротства

Компания «Роснано» выразила надежду на принятие правительством России решений, которые помогут компании полностью погасить накопленный долг, сообщает ТАСС.

В заявлении говорится, что таким образом компания продолжит свою деятельность в соответствии с утвержденной стратегией до 2030 года.

«С банками-кредиторами удалось достичь устраивающих все стороны договоренностей о досрочном исполнении обязательств с дисконтом», — говорится в сообщении.

В «Роснано» также обратили внимание, что сейчас идет работа над их доработкой со стороны представителей акционера. За последние девять месяцев в компании наблюдается стабильный рост и улучшение финансовых результатов. В компании надеются на сохранение позитивной динамики, при этом отмечается, что накопленный долг остается «критическим фактором».

Ранее Басманный районный суд города Москвы прекратил уголовное преследование бывшего вице-премьера России Якова Уринсона. По данным издания, на решение повлияло истечение срока давности. 79-летнего экс-чиновника подозревали в растрате финансов «Роснано»

Также сообщалось, что бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса могут признать иностранным агентом. Депутат Государственной думы Бийсултан Хамзаев подготовил соответствующее обращение в Минюст России. Хамзаев отметил, что Тель-Авивский университет объявил о появлении Центра российских исследований на базе вуза. Депутат объяснил, что ЦРС спонсируется Чубайсом.