Издательская группа «Эксмо-АСТ» остановила поставки книг для сети «Лабиринт»
Причиной стала непогашенная задолженность продавца в «сотни миллионов рублей».
Об этом рассказал «Ведомостям» совладелец группы «Эксмо» Олег Новиков. По его словам, с начала года издательства сокращали поставки «Лабиринту» и обсуждали погашение долгов за уже привезённый товар, которые начали формироваться в 2023 году.
«На всех рынках продаж мы видим сильную консолидацию, когда один-два крупных игрока способны конкурировать с маркетплейсами, а все остальные стремительно теряют долю, и некоторые в итоге банкротятся. Книжная розница не стала исключением», — пояснил газете эксперт Михаил Бурмистров.