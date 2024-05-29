СДЭК возобновил выдачу посылок, для их получения необходим паспорт. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу логистического оператора.

Там отметили, что речь идет о посылках, которые находятся в пунктах выдачи заказов.

«При готовности отправления к получению, клиенту поступит смс-уведомление. Для получения потребуется паспорт. На данный момент сеть СДЭК составляет более 5000 ПВЗ», — указали в пресс-службе логистического оператора.

На данный момент компания работает над восстановлением возможности отправки и перемещения посылок, хранящихся на складах.

Напомним, что на выходных в работе СДЭК произошел технический сбой. Он коснулся отправки и выдачи посылок, готовых к выдаче, а также сайта и приложения оператора экспресс-доставки. Ответственность за кибератаку на СДЭК взяла на себя хакерская группировка Head Mare.