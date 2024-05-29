Экспобанк купил российскую «дочку» HSBC

Экспобанк закрыл сделку по покупке Эйч-эс-би-си банка, ранее принадлежавшего международной финансовой группе HSBC.

Об этом сообщила пресс-служба Экспобанка.

"АО "Экспобанк" успешно закрыл сделку и приобрел 100% долей ООО "Эйч-эс-би-си банк (РР)" у HSBC Europe B.V. Получены одобрения президента РФ в соответствии с указом №520 и Центрального банка Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

Эйч-эс-би-си банк продолжит свою работу под новым наименованием. Как уточнил ТАСС источник на финансовом рынке, переименование кредитной организации ожидается в течение месяца.

В России Эйч-эс-би-си банк работает с 1996 года и специализируется на кредитовании корпоративных клиентов.

В начале июля 2022 года источник на финансовом рынке сообщал ТАСС, что купить 100% Эйч-эс-би-си банка у международной финансовой группы HSBC может российский Экспобанк. В феврале 2024 года президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которое позволяет Экспобанку приобрести 100% Эйч-эс-би-си банка.

В конце декабря 2023 года власти США внесли российский Экспобанк в SDN-лист (SDN, Specially Designated Nationals), это подразумевает самые жесткие блокирующие санкции. С компаниями из этого списка запрещено вести бизнес гражданам США и постоянным жителям страны. Тогда же источник на финансовом рынке заявлял ТАСС, что нахождение под санкциями США не означает запрета сделок и говорить об отказе от покупки дочернего банка международной финансовой группы HSBC в РФ преждевременно.