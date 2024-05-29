Глава Wildberries призвала открыть новое министерство в России

Глава Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что в России нужно открыть ведомство, которое будет контролировать торговые сети и маркетплейсы.

«Мы себя, с одной стороны, […] считаем представителями ритейла, а с другой стороны – представителями все-таки цифровой экономики. […] Видимо, нужно новое министерство вводить, которое будет объединять эти две отрасли», – заявила Бакальчук в ходе пленарной сессии в рамках форума «Неделя российского ритейла 2024».

До этого в России предлагали разработать закон о маркетплейсах. По мнению председателя Общероссийского движения предпринимателей Андрея Ковалева, это необходимо сделать, чтобы навести порядок в их работе. Если этого не сделать, то маркетплейсы придется национализировать.

Ранее сообщалось, что Татьяна Бакальчук передала управление компанией Wildberries экс-менеджеру «Магнита» Ольге Наумовой. Она будет заниматься улучшением логистики и повышением качества обслуживания.