Райффайзенбанк отключит исходящие платежи в долларах

Исходящие платежи в долларах США станут недоступны в Райффайзенбанке с 10 июня, сообщает кредитная организация.

«С 10 июня 2024 года исходящие платежи в долларах США будут недоступны в связи с изменившимися требованиями банков-корреспондентов, которые осуществляют такие переводы. К сожалению, мы не можем на это повлиять», — говорится в пресс-релизе.

Ограничение в долларовых исходящих платежах коснется всех клиентов банка.

«Все корректно оформленные и отправленные до 16.00 7 июня платежи в долларах будут проводиться с учетом ранее установленных ограничений», — подчеркивает кредитная организации.

При оформлении перевода в «Райффайзен Онлайн» с субботы, 1 июня, будет действовать скидка 50% на комиссию банка за проведение исходящих платежей клиентов—физлиц в долларах США в другие банки.