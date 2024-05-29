В AliExpress прояснили ситуацию с платежами в рублях

Заявление сделали в пресс-службе глобальной виртуальной торговой площадки.

«Плата и доставка товаров на AliExpress работают в обычном режиме», — сообщил радиостанции «Говорит Москва» представитель «AliExpress СНГ» Шамиль Шакиров.

Деньги, которые уже были перечислены клиентами, обещают вернуть, говорилось ранее в материале «Ъ». Издание отмечало, что решение торговой площадки может быть связано с угрозой вторичных санкций. Эксперты предлагают «задействовать схемы с казахскими, киргизскими и армянскими картами». Однако, по их мнению, всё равно не ясно, как «физически товар будет отправляться в Россию».