ФАС возбудила дело в отношении «Уральской стали»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компании "Уральская сталь" из-за установления и поддержания монопольно высокой цены на мостосталь, говорится в сообщении службы.

По данным ФАС, в условиях снижения себестоимости компания увеличила цену на продукцию более чем на 70%.

"По мнению ведомства, в действиях компании с 2022 года содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства. Они выразились в установлении и поддержании монопольно высокой цены на мостосталь. Речь идет о марках 10ХСНД и 15ХСНД, используемых при строительстве мостов", - говорится в сообщении ФАС.

По результатам анализа состояния конкуренции служба установила, что "Уральская сталь" занимает доминирующее положение на рынке. Анализ показателей хозяйственной деятельности организации показал, что в условиях снижения себестоимости компания увеличила цену на эту продукцию. С февраля по июнь 2022 года рост составил более чем 70%, отмечает служба.

ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении "Уральской стали", в случае установления вины компании грозит штраф в соответствии с КоАП РФ.

В 2023 году ФАС возбуждала дело в отношении "Уральской стали" из-за роста цен на стальную заготовку.