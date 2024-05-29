В России нашли произведенную для украинского рынка бытовую технику

В российских магазинах появилась бытовая техника, произведенная для украинского рынка. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Речь идет о товарах таких брендов, как Bosch, Delonghi и Philips. Технику можно приобрести как на онлайн-маркетплейсах, так и в сетевых магазинах электроники. То, что товары были предназначены для Украины, подтверждают инструкции на украинском языке, а также различные наклейки.

Издание уточняет, что отгрузки идут через турецкие, польские и прибалтийские структуры иностранных вендоров. Вероятно, производители решили перенаправить товары на российский рынок из-за падения спроса на Украине вследствие военных действий.

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