Назван размер ущерба от сбоя сервисов СДЭК

Ущерб от сбоя сервисов СДЭК может составить от 300 млн до 1 млрд руб., рассказали эксперты. Они добавили, что при расчете не учитывали возможные требования о компенсации убытков от пользователей, пишет РБК.

По данным портала, сервисы перестали функционировать в воскресенье, 26 мая. Во вторник в компании объявили, что работа будет восстановлена не позднее среды.

Эксперты предположили, что причиной сбоя в работе IT-сервисов СДЭК могла быть хакерская атака, реализованная через вирус-шифровальщик.

Глава думского комитета по связи и IT Александр Хинштейн заметил, что компании следует в обязательном порядке раскрыть масштабы произошедшего, сообщить, какие меры принимались для защиты системы, и представить в Роскомнадзор первые результаты внутреннего расследования.

Компания работала очень активно, по состоянию на первый квартал 2024 года у СДЭК было более 9,4 млн активных клиентов и 8,6 тыс. пунктов выдачи заказов, через сервис совершалось более 400 тыс. отправлений в сутки, рассказал гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров.

IT-эксперт высказался о причинах сбоя в работе СДЭК

По его оценке, ущерб СДЭК от трехдневного простоя сервисов может составить как минимум 300–400 млн руб. без учета упущенной выгоды. Он добавил, что если расширить параметры подсчетов, включить в них проблемы клиентов, репутационные издержки, то «ущерб можно оценить ближе к 1 млрд руб. совокупно».

«Если исходить из того, что приостановка приема заказов и затем восстановление операционной деятельности займет до 15 дней, то ущерб СДЭК можно оценить в сумму от 500 млн до 1 млрд руб. Представляется, что реальный ущерб будет ближе к верхней границе», — отметил, в свою очередь, гендиректор компании «Российская оценка» Александр Иванов.

Партнер юридической фирмы «Двитекс» Игорь Меркулов предположил, что СДЭК, в случае получения исков от клиентов, не сможет сослаться на форс-мажорные обстоятельства.

Аналитик пояснил, что технические неполадки находятся в зоне ответственности компании и их возникновение является «предпринимательским риском профессионального участника рынка».