Турецкие банки заинтересованы в решении проблем с платежами из России

Турецкие банки обещают расширить прием платежей из России. Банки могут в ближайшее время возобновить расчеты за товары народного потребления, электронику и продукцию машиностроения. Об этом «Известиям» рассказали представители бизнеса.

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С декабря прошлого года платежи в Турцию и некоторые другие страны, в том числе в Китай, идут с большими задержками или вообще не проходят. Все после того, как в США пригрозили санкциями банкам, которые помогают обходить ограничения против России. Формально разрешают проводить операции по оплате текстиля, продуктов и медицинских изделий. Но и в этих сферах, как рассказывает бизнес, возникают трудности. Business FM спросила у бизнеса, который торгует с Турцией, известно ли им о возможных послаблениях в расчетах.

Гендиректор компании по международной транспортной логистике Holding Finance Broker Татьяна Кулябина:

«Сами банкиры звонят, говорят о том, что давайте будем пробовать отправлять деньги по другим значениям, кроме зеленого списка, но опять это — давайте пробовать, что это значит? Получится или не получится, деньги зависают, потом возвращаются либо уходят и не доходят, мы все от этого устали. Моя компания не видит в этом никакой перспективы, не хотим с этим работать. Если что-то срочное, необходимое, то, конечно, мы будем пользоваться, а так переводить снова все на турецкий банк и турецких партнеров желания нет».

Гендиректор «Еврочиллер Рус» Антон Демин, его компания импортирует производственное оборудование:

«Я слышал, но это мимо нас проходит, поскольку для меня это уже не актуально, так как мы знаем абсолютно легальную рабочую схему, которая беспроблемна и распространяется на все виды оборудования. С февраля месяца новости о проблемах с платежами в Турцию у меня вызывают небольшую улыбку. Есть еще другая схема, абсолютно легальная и прямая, но она чуть дороже. Платежи идут через иранский банк в России, они переводят в Турцию, в свое же собственное турецкое отделение, в евровалюте. В бизнес-кругах я этого не слышал, поскольку у тех, кто работает с Турцией постоянно, нормально платежи проходят. У кого-то есть там даже платежи через Китай и Среднюю Азию».

Предприниматель из Калининграда Антонина, она возит из Турции женскую обувь:

«Бывает так, что есть компании, которые завозят в Калининградскую область овощи и фрукты из Стамбула. У них тоже платежи проходят через раз. Я стала узнавать, какие же товары все таки проходят, — строительные компании везут материалы, у них платежи, как правило, проходят, но бывают и сложности. У нас, например, пришел груз, но без оплаты, и мы делали допсоглашение с турецкими партнерами, что оплата будет в рассрочку. Я им оплачиваю по чуть-чуть через «Золотую корону», но меня так не устраивает. У меня нет возможности платить им легально, это не может продолжаться до бесконечности, но я вынуждена это делать. Когда последний раз сама была в Стамбуле, тоже такие разговоры ходили, потому что турки хотят работать с Россией, это однозначно, они не хотят терять этот рынок».

«Известия» пишут, что послабления в платежах с Турцией могут начаться уже в июне.