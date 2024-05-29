Минфин амнистирует компании, отказавшиеся от дробления бизнеса

Минфин предложил ввести официальное определение «дробления бизнеса» и разработал порядок амнистии для компаний, практиковавших такие схемы ухода от налогов. Об этом пишет РБК со ссылкой на законопроект о поправках в Налоговый кодекс.

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Как следует из законопроекта Минфина, дробление бизнеса определяется как «разделение единой предпринимательской деятельности между несколькими формально самостоятельными лицами, контролируемыми одними и теми же лицами, исключительно для занижения налогов путем применения спецрежимов».

По задумке ведомства, бизнесу простят нарушения 2022–2024 годов при условии добровольного отказа от дробления в 2025–2026 годах.

«Обязанность по уплате налогов, пеней и штрафов за периоды 2022–2024 годов прекращается, если налогоплательщик в налоговых периодах 2025-2026 гг. консолидирует доходы и начнет платить по общей системе», — указывается в документе.

Вступившие в силу решения по проверкам до 2025 года амнистия не затронет.

«Прекращение обязанности не распространяется на решения о привлечении к ответственности, вынесенные по итогам проверок и вступившие в силу до 1 января 2025 года», — отмечается в проекте.

Для тех, чьи решения не вступили в силу, обязанность по уплате налогов, пеней и штрафов за 2022-2024 гг. прекратится после проверок 2025-2026 гг., не выявивших дробления. Если же проверка за 2025-2026 гг. зафиксирует нарушения, ранее приостановленные решения за 2022-2024 гг. вступят в силу.

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