Бывшего совладельца Промсвязьбанка признали банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом одного из совладельцев Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева. Lenta.ru

Уточняется, что первый шаг процедуры в виде реструктуризации долгов судья ввел еще в ноябре по заявлению ПСБ, теперь же была открыта процедура реализации имущества. RT на русском

Из имущества у Ананьева удалось обнаружить только 2 млн рублей на счете в БМ-банке, нежилое помещение в Солнечногорском районе Подмосковья и доли в четырех компаниях. Первое собрание кредиторов проголосовало за переход к реализации имущества. Frank Media