Стало известно, когда будет восстановлена работа СДЭК

Пресс-секретарь международного оператора экспресс-доставки СДЭК Михаил Берггрен заявил, что работа по отправке и выдаче посылок будет восстановлена не позднее среды, 29 мая, передают «Известия».

Подчеркивается, что компания сейчас работает над полным возобновлением обслуживания. Кроме того, уже заготовлены резервные схемы, отметил Берггрен. Напомним, что технический сбой в работе СДЭК начал наблюдаться накануне. Отправка и выдача посылок оказались недоступны. Сообщалось о нарушении работы сайта и приложения оператора экспресс-доставки.

«Пункты выдачи заказов СДЭК восстановят выдачу отправлений не позднее завтрашнего дня», - подчеркнул пресс-секретарь.

Он пояснил, что невыдача посылок обусловлена недоступностью систем и данных о количестве отправлений. Ответственность за сбой работы курьерской службы взяла на себя хакерская группа Head Mare.