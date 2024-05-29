Клиентам СДЭК начали выдавать посылки

Российский сервис доставки СДЭК возобновил выдачу посылок клиентам в ручном режиме спустя несколько дней после крупного технического сбоя. Об этом заявил директор по коммуникациям компании Михаил Берггрен, его слова приводит портал «360».

Как он уточнил, в настоящее время СДЭК открыл все пункты выдачи заказов (ПВЗ). Сейчас производится ручная обработка выдачи посылок, готовых к вручению. При этом в компании продолжают работать над полноценным восстановлением обслуживания клиентских заказов.

Берггрен не стал раскрывать причины крупного технического сбоя в работе СДЭК. О них, добавил он, можно будет говорить только после «закрытия инцидента».

Ранее в СДЭК рассказали о планах возобновить выдачу посылок клиентам не позднее 29 мая. Берггрен уточнял, что в компании заготавливают резервные схемы для полного восстановления работы международного оператора экспресс-доставки. Газета «Ведомости» со ссылкой на источник сообщала, что причиной технического сбоя в работе СДЭК могла стать атака с использованием вируса-шифровальщика.