Системы СДЭК недоступны, как и данные о количестве посылок, а потому их выдача невозможна. Как сообщает газета «Известия», об этом рассказал пресс-секретарь компании Михаил Берггрен.

По его словам, в экстренных ситуациях СДЭК все же выдает отправления, однако это зависит от множества факторов. Представитель компании отметил, что не может назвать сроки восстановления службы доставки.

Ответственность за сбой взяла на себя хакерская группировка Head Mare. В социальных сетях они заявили, что «сисадмины оказались слишком слабы», а политики безопасности СДЭК «не оправдали себя».

«СДЭК продолжает нести знамя худшей доставки по России», — заявили киберпреступники.

Напомним, что проблемы у компании начались утром 26 мая. СДЭК перестала выдавать и принимать отправления в своих пунктах выдачи. В организации заявляли, что пока проводят расследование и не могут назвать причины возникновения сбоя.