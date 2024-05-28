«Тинькофф» запустил платформу для возврата ошибочных переводов

«Тинькофф банк» запустил платформу «Тинькофф Возврат» для подачи заявлений об оспаривании покупок, возврате средств из-за ошибочных, неуспешных и мошеннических операций, сообщила пресс-служба банка.

Подать обращение о возврате средств клиенты смогут в мобильном приложении банка через кнопку «Оспорить» в случае, если стоимость покупки превысила 1000 рублей или при переводе на сумму больше 400 рублей. Претензия будет сформирована автоматически, отметили в пресс-службе. Кроме того, для оформления заявления можно написать в чат службы поддержки или позвонить в колл-центр.

Через платформу можно оспорить невозврат денег за товары или услуги, мо­шен­ни­че­ские операции по картам без предъявления самой кар­ты и подтверждения операции через СМС или другим способом, невы­дачу средств банкоматом при сня­тии на­лич­ных или невнесение их на счет при по­пол­не­нии, ошибочные переводы. При случайных транзакциях на неправильный счет банк будет просить получателя вернуть средства отправителю. На платформе также можно получить юридическую консултацию по проблемам, ко­то­рые по­кры­ва­ет за­кон «О за­щи­те прав по­тре­би­те­лей» и ко­то­рые не под­хо­дят под оспа­ри­ва­ния по пра­ви­лам пла­теж­ных си­стем. В частности, юристы могут помочь составить досудебную претензию или иск в суд.

При этом в пресс-службе учтонили, что через платформу нельзя будет оспорить отдельные виды мошеннических операций. В частности, использование средств с по­те­рянной кар­ты клиента, если он не со­об­щил об утере до про­ве­де­ния опе­ра­ций. А также ситуации, когда кли­ент са­мо­сто­я­тель­но пе­ре­вел деньги мо­шен­ни­кам, со­об­щил коды из СМС или рас­крыл дан­ные кар­ты.