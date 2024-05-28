Сотни западных компаний отказались от планов ухода из России

Сотни западных компаний, объявивших ранее об уходе из России из-за конфликта на Украине, отказались от таких планов и продолжают бизнес в РФ. Об этом сообщила газета Financial Times.

По ее данным, пересмотреть решение их заставили несколько причин, в том числе "рост потребительской активности и бюрократические препоны". Речь идет, в частности, о скидке на активы из недружественных стран и дополнительных налогах при уходе из России.

"Многие европейские компании оказались между молотом и наковальней", - приводит газета слова одного из руководителей, работающих с западными фирмами в стране. "Они сказали, что уйдут. Им были предоставлены на выбор покупатели их бизнеса, которые оказались для них неприемлемыми", - отметил он.

В целом, по данным издания, с 2022 года в России осталось более 2,1 тыс. международных компаний, в том числе Avon Products, Air Liquide и Reckitt, Unilever, Nestle и Philip Morris. Примерно 1,6 тыс. либо ушли с рынка, либо свернули свою деятельность в РФ.

Как заявил ранее газете генеральный директор американской кондитерской компании Mondelez International Дирк Ван де Пут, корпорация не собирается уходить из России, продолжит бизнес в стране и ее акционеры не настаивали на обратном. По его словам, руководство старается "не вступать в конфронтацию и не делать громких заявлений, а просто продолжает заниматься своим делом" на фоне того, что российские власти не хотят, чтобы западные компании уходили из страны.

В нынешней ситуации, как отмечает Financial Times, взгляды руководителей западных компаний значительно изменились, и они задаются вопросом, надо ли уходить из РФ. Некоторые из них "за 30 лет построили по четыре-пять заводов и не собираются продавать их с 90-процентной скидкой", говорится в публикации.