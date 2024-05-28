Альфа-Банк планирует создать свой НПФ

Альфа-Банк изучает возможность создания собственного негосударственного пенсионного фонда (НПФ). Банк планирует создать фонд с нуля, а не через покупку существующего. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к банку, и другого собеседника в крупном НПФ.

Юридическое лицо может быть создано до конца года, однако окончательное решение пока не принято, отмечают собеседники издания. Они полагают, что Альфа-Банк хочет избежать оттока клиентов в другие банки, которые уже запустили программу долгосрочных сбережений (ПДС).

Альфа-Банк получил первую лицензию НПФ в 2000 году. Фонд был небольшим: фактический капитал на октябрь 2009 года составлял 33,3 миллиона ₽ при необходимом регуляторном минимуме в 50 миллионов ₽, а число клиентов — чуть более 5 тысяч человек. Банк свернул пенсионный бизнес в 2010 году.