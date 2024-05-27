В Дагестане Ozon приступил к строительству складских помещений
Торговая сеть Ozon приступила к строительству в Дагестане комплекса складских помещений. Разрешение на ввод в эксплуатацию ожидается получить в 2025 году, сообщил министр промышленности и торговли региона Низам Халилов на совещании под руководством главы республики Сергея Меликова.
"Торговая сеть Ozon начала строительство в Дагестане комплекса складских помещений", - сказал Халилов.
По его словам, предварительная площадь помещений составит 110 тыс. кв. м.
"Разрешение на ввод в эксплуатацию ожидается в июле 2025 года", - добавил министр.