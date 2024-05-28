Банк России получит новые полномочия

Минфин подготовил законопроект о поправках в закон «О банках и банковской деятельности», согласно которому Центробанк сможет обязать российские банки прекращать свое присутствие за рубежом. Документ опубликован на regulation.gov.ru 27 мая.

ЦБ получит право принудить банк с универсальной лицензией отказаться от владения акциями (долями участия) иностранного юрлица, контроля иностранного юрлица, статуса основного общества в отношении иностранного юрлица и права косвенного распоряжения акциями (долями участия) иностранного юрлица. Кроме того, регулятор сможет потребовать от банков закрыть зарубежные филиалы и представительства. Кредитные организации должны будут выполнить требования Банка России в течение 12 месяцев после получения соответствующего документа.

В ЦБ посоветовали осторожнее относиться к приложениям подсанкционных банков

В проекте также перечислены основания, по которым регулятор может воспользоваться новым правом. Они достаточно широки, считает Вадим Резниченко, руководитель направления юридической фирмы a.t.Legal. К ним относятся различные нарушения закона «О банках и банковской деятельности», в частности, препятствование получению ЦБ информации о зарубежном юрлице или филиале и проведению регулятором их проверок. Кроме того, банк должен будет прекратить владение, в том числе контроль и косвенное распоряжение, иностранными компаниями, если организация переходит с универсальной лицензии на базовую или меняет статус на небанковскую кредитную организацию.

Согласно пояснительной записке, новые меры должны позволить Банку России «оперативно реагировать на ситуации, при которых иностранная инвестиция оказывает негативное влияние на финансовое состояние банка с универсальной лицензией».

По последним доступным данным, которые приводит «Коммерсантъ», в начале 2022 года объем прямых инвестиций российского банковского сектора в иностранные активы составлял $10,6 млрд. Как пишет издание, с того времени многие банки перешли в другие иностранные активы, в «дружественных» юрисдикциях, однако их точный объем не раскрывается. У российских банков лишь четыре филиала за рубежом: в Индии — у Сбербанка и ВТБ, в Китае — у ВТБ и на Кипре — у Промсвязьбанка, а также 16 представительств.

Новые полномочия ЦБ могут использоваться, чтобы упростить российским банкам уход из иностранных юрисдикций, считает партнер ЮСТ Роман Черленяк. По его словам, требования российского регулятора создадут «правовые основания для их ухода с зарубежных финансовых рынков, когда по каким-либо причинам это сложно сделать с применением норм законодательства недружественных государств».