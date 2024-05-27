Глава ВТБ опроверг начало «повальной национализации»

Отдельные случаи национализации в последнее время не стоит трактовать как пересмотр самих принципов приватизации, скорее всего, они связаны с мошенническими или криминальными схемами. Об этом в ВТБ Андрей Костин.

Он признал, что в 1990-е годы приватизация была несправедливой, но усомнился, что ее возможно было бы осуществить как-то по-другому, ведь собственного капитала в стране не было вовсе.

Однако мнение о начале «повальной национализации» пока опровергает тот факт, что собственники крупнейших в России предприятий по-прежнему владеют ими, уточнил банкир. По его словам, пока угроза массовой деприватизации не наблюдается.

«Мне не известны предприятия, с которыми случились такие коллизии. Но если они есть, то надеюсь, причиной были иные нарушения законов и принципов», — уточнил он.

Месяц назад защита от национализации (деприватизации) стала одной из тем, которую бизнесмены подняли на встрече с президентом Владимиром Путиным на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Глава государства в своем выступлении подчеркнул, что изъятие активов в пользу государства будет происходить только в случае прямого ущерба безопасности и национальным интересам, а не по формальным поводам.

За последнее время в собственность государства перешли производитель макаронных изделий «Макфа», ЗАО «Климовский специализированный патронный завод», ОАО «Соликамский магниевый завод» (в том числе доля, принадлежащая миноритариям), АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК).

Последнее предприятие было отдано «Ростеху». Глава корпорации Сергей Чемезов объяснил интерес к активу необходимостью в производстве металла, без которого нельзя построить «ни самолеты, ни танки, ни пушки».

Ранее сегодня «Коммерсантъ» сообщил, что глава комитета Госдумы по связи и IT Александр Хинштейн попросил заблокировать продажу акций башкирского оператора связи «Уфанет», а после национализировать его.